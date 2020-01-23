Afyon sakızı ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyon sakızı ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Afyon sakızı ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, afyon sakızı ticareti yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

Afyon sakızı ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, afyon sakızı ticareti yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine kent merkezindeki bir adreste buluşan F.Y ve Y.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 282 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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