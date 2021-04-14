Sandıklı'da patates ve soğan alımları başladı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Ziraat Odası aracılığıyla patates ve soğan alımına başlandı. Patates ve soğanlar, valilik aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nca TMO ve Ziraat Odası iş birliğiyle patates ve soğanda alım başladı. Sandıklı'da 5 bin ton civarında patates ve 1500 ton civarında soğan alımı planlanıyor. Bugün başlanan alımların ramazan ayında tamamlanması bekleniyor. İlçeye bağlı Susuz köyünde soğan alımı ile başlanan çalışmaları Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş yerinde inceledi. Uygulamadan memnun olduklarını belirten Toptaş, "İlçemizdeki üreticilerin elinde 5 bin ton patates ve 1500 ton soğan kaldı. Bugün itibarıyla alımlar başladı. Uygulamadan memnunuz. Bizim derdimiz üzüm yemek bağcıyı dövmek değil. Sezonda bu uygulama benzeri çalışmaların olması için çok mücadele verdik. Çok kez dile getirdik. Bu uygulama geç oldu ama isabetli oldu; çünkü üretim alanları tam daraldı. Çiftçi elinden çıkaramadı, soğanlar atılacaktı. Patatesler hayvan yemine gidecekti. İyi oldu. Bu uygulama bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanı'mıza ve yöremiz milletvekillerine teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda da üreticilerimizin bu sıkıntılara düşmemesi için pazar sıkıntılarının çözülmesini istiyoruz" dedi.

Üretici İbrahim Yaman da "Bunların 10 günlük bir ömrü kalmıştı. Artık satamadığımız için çöpe atmaya başlamıştık. Allah razı olsun devletten. Müdahale etti. Maliyetlerimizi karşılamayacak ama zararın ne kadarını kurtarırsak kar. Bu sene de böyle oldu" diye konuştu.Faruk Akdere de "Şu anda Sandıklı'mızda patates ve soğan alımına başlandı. Cumhurbaşkanı'mıza, milletvekillerimize ve başkanımız Fatma Toptaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa depolardaki bu patates ve soğanlar çöpe atılacaktı" dedi.- Afyonkarahisar