Afyon şehidinin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyon şehidinin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika

Afyon şehidinin naaşı memleketine getirildi

7 saat önce

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı neticesinde şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı uçakla memleketine getirildi.

Afyon şehidinin naaşı memleketine getirildi, System.String[]

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı neticesinde şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı uçakla memleketine getirildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 8 askerden Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı gece saat 03.30'da uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Burada askeri törenle karşılanan Orhan'ın naaşı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden alınarak baba ocağı Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - AFYONKARAHİSAR

Piyade, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere, Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı
Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın Şehit yakınları, CHP'li vekillerin cenazeye gönderdiği çelenkleri parçaladı Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Ünlü şarkıcı sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti: Ben buyum!
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 17:54:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyon şehidinin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]