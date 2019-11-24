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Afyon şehit uzman onbaşı, afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı
6 saat önce
AFYON Şehit uzman onbaşı, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı (2)
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
AFYON Şehit uzman onbaşı, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı (2)
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