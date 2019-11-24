Son Dakika Haberleri: Afyon şehit uzman onbaşı, afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı
Son Dakika Güncel Afyon şehit uzman onbaşı, afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Afyon şehit uzman onbaşı, afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

AFYON Şehit uzman onbaşı, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı (2)

AFYON Şehit uzman onbaşı, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı (2)

Afyon şehit uzman onbaşı, afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
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