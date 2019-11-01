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Son Dakika Güncel Afyon teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar

Afyon teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar

7 saat önce

Teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlarAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, teneffüsleri okulun bahçesinde yaptıkları sahada bovling oynayarak geçiriyor.

Teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, teneffüsleri okulun bahçesinde yaptıkları sahada bovling oynayarak geçiriyor.

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda teneffüsler 5 dakikadan 15 dakikaya uzatıldı. Uzayan teneffüs zamanını farklı etkinliklerle değerlendirmek isteyen öğrenciler, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren eşliğinde okulun arka bahçesinde bovling sahası oluşturdu. Öğrenciler, kum doldurdukları pet şişleri labut olarak kullanırken, basket, voleybol veya futbol toplarını ise bovling topu olarak kullanıyor.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren, Teneffüslerimiz 15 dakikaya çıktı. Haliyle öğrencilerimizin oyun oynayacak çok vakti kalıyor. Okulun ön tarafında voleybol ve basketbol sahası var. Bir de voleybol ve basketbol oynamayan öğrencilerimiz var. Bunlar için de alternatif oyun sahası oluşturulması gerekiyordu. Biz de bahçe bovlingini düşündük. Salondan, bahçeye taşıdık. Öğrencilerimizle bahçede sahayı hazırladık. Boş şişelerin içini kumla doldurduk. Teneffüslerde çocuklar bu alanda şişelere atış yaparak zaman geçiriyor dedi

Okul Müdür Yardımcısı Hanife Gülver Aktaş da öğrencilerin beraber kaliteli zaman geçirmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Halil İbrahim Özkan da Teneffüslerimiz 15 dakika oldu. Bovling sahası yaptık. Teneffüsler daha eğlenceli geçiyor dedi.

Afyon teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
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