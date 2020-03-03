Afyon'u tanıtan filmi izlediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyon'u tanıtan filmi izlediler - Son Dakika

Afyon'u tanıtan filmi izlediler

6 saat önce

Afyonkarahisar İl Genel Meclis üyeleri, geliri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlanacak olan "Geçerken Uğradım" filmini izledi.

Afyon'u tanıtan filmi izlediler, System.String[]

Afyonkarahisar İl Genel Meclis üyeleri, geliri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlanacak olan "Geçerken Uğradım" filmini izledi.


Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtan, kent insanını misafirperverliğini anlatan "Geçerken Uğradım" filmi ilgi görüyor. İl Genel Meclisi üyeleri, Mart ayı ikinci oturumunun ardından "Geçerken Uğradım" filmini izledi.


Film gösteriminin akabinde değerlendirme yapan İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban "Bu film, ilimizi anlatıyor. Filmin gelirinin Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlanacak olması bizim için çok önemli. Bu filmi izleyen herkes, aynı zamanda gençlerimizin eğitimine de destek olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Kemal Sunal'ın amcasıyım yalanıyla çektiği filmde rol alanları dolandırdı İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyon'u tanıtan filmi izlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]