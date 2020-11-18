Afyon'un 30 bin nüfuslu ilçesinde çok sıkı tedbirler alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın yaklaşık 30 bin nüfuslu İhsaniye ilçe genelinde korona vakaları artınca tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Vaka sayısının 280'lere ulaşmasının ardından İhsaniye İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Semih Doğanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda olağan dışı kurul kararları alındı. Tedbirler kapsamında kahvehaneler, internet salonları, park ve bahçeler kapatılacak, pastane ve kafelerde oturma alanları kaldırılacak sadece paket servis yapılacak, bakkal ve marketler gece 22'de kapatılacak. Köy odaları, bağ bahçe evleri gibi yerlerde toplu halde bulunmak yasaklandı. Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. İlçe genelince pazarlar kurulmayacak. Toplu taşıma ve okul servislerinde ayakta yolcu alınmayacak. Cenazeler sadece 1. ve 2. derece akraba katılımı ile yapılacak. Taziye için ev ziyareti yapmak yasak. Nişan, düğün, kına, söz ve asker eğlencesi gibi eğlencelerin ve toplu ev misafirliğinin yapılmaması kararlaştırıldı.

Kısıtlamalarının getirildiği alanlar

İlçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu, yaptığı açıklamada "İlçe merkezi belde ve köylerde kolluk kuvvetleri tarafından sabah 10.00 ila akşam 22.00 saatleri arasında sabit veya haraketli bir şekilde devriye şeklinde gerçekleşmesine karar verilmiştir. Vaka sayıları istenilen sayıya düştüğü takdirde bu alınan kararlar mutlaka kaldırılacaktır. Ama bunu konuşmak için çok erken bu alınan kararlar sonuç doğuracağı takdirde bu kararları kaldıracağız ama şuan itibariyle bir süre yok" dedi.

"Alınan kararlara hassasiyet gösterelim"

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen de vatandaşlara seslenerek "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve alınan kararlara büyük hassasiyetle önem verelim. Evde kalın sağlıcakla kalın" diye belirtti. - AFYONKARAHİSAR