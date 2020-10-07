Afyon'un tescilli lezzetleri 81 ile ulaşacak - Son Dakika

Afyon'un tescilli lezzetleri 81 ile ulaşacak

Türkiye'nin ilk Coğrafi İşaret tescili alan ürünlerinden olan Afyon Sucuğu ve Pastırması'nın, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Danet arasında imzalanan protokol ile 81 ilde tüketicilere aynı lezzet ve kalitede ulaştırılması hedefleniyor.

Afyon'un tescilli lezzetleri 81 ile ulaşacak, System.String[]

Türkiye'nin ilk Coğrafi İşaret tescili alan ürünlerinden olan Afyon Sucuğu ve Pastırması'nın, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Danet arasında imzalanan protokol ile 81 ilde tüketicilere aynı lezzet ve kalitede ulaştırılması hedefleniyor.

Geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirasıyla Türkiye, farklı iklim koşulları ve verimli toprak yapısının da katkısıyla çok çeşitli ve benzersiz yüzlerce yöresel ürüne ev sahipliği yapıyor. Yöresel ürünlerin korunması ve geleceğe aktarılması için yürütülen Coğrafi İşaret tescili uygulaması ise devam ediyor.

Türkiye, 2002 yılında 38 Coğrafi İşaretli ürüne sahipken bugün 547 Coğrafi İşaretli ürüne ulaştı. Pek çok şehir onlarca özel ürünüyle tescillenirken 12 ürünüyle Coğrafi İşaret tescili alarak öne çıkan şehirlerden biri de aynı zamanda Gastronomi şehri olarak nitelenen Afyonkarahisar. Afyonkarahisar'ın ilk akla gelen geleneksel et ürünlerinden Afyon Sucuğu ve Pastırması ise 2005'de tescillenerek Türkiye'nin ilk Coğrafi İşaret tescili alan ürünleri arasında yerini almıştı.

COĞRAFİ İŞARET İLE LEZZET GARANTİ ALTINDA

Afyon'a has coğrafi koşullar, haşhaşın küspesiyle beslenen besi hayvanları ve onlarca baharat ile hazırlanan geleneksel Afyon Sucuğu ve Pastırması'nın lezzetini koruyarak 81 ile ulaştırmak isteyen Türkiye'nin önde gelen et üreticilerinden Danet harekete geçti. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Danet arasında, Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması'nın Coğrafi İşaret etiketi kullanımı için karşılıklı protokol imzalandı. Danet bu sayede Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması'nı Coğrafi İşaret etiketi ile 81 ilde tüketicilere ulaştıracak.

"MEŞHUR AFYON SUCUĞU VE PASTIRMASI'NIN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİYİZ"

Protokol töreninde konuşan Danet Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uluçay ve Genel Müdür Sait Uluçay, "Ünü dünyaya yayılmış meşhur Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması'nın Coğrafi İşaret tescilini alarak koruma altına almak önemli bir vizyondu. Biz bu vizyonu "Sucuk deyince Afyon, Afyon deyince Danet" mottosuyla destekleme gayretindeyiz. Danet olarak yarım asırdır lezzetini Afyon yöresinden alan geleneksel et ürünlerini hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil etmekten ötürü gururluyuz. Şimdi bu gururu ürünlerimizi Coğrafi İşaret etiketi ile taçlandırarak bir adım daha ileri taşıyoruz. Coğrafi İşaret etiketli ürünlerimiz pek yakında raflardaki yerini alacak ve Afyonkarahisar'ımızın güzel lezzetlerini tüm dünyada duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

AFYON'UN TESCİLLİ LEZZETLERİ TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞACAK

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de "Afyonkarahisar'ımızın alanında önemli firmaları arasında olan Danet ile bugün, Coğrafi İşaret tescili Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız'a ait olan, meşhur Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması'nın Coğrafi İşaret etiketi kullanımına yönelik protokol imzaladık. Coğrafi İşaret tescilli ürünlerimizin böyle firmalarımız tarafından sahiplenilmesi ve tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Danet'in ürünleri, Türkiye'nin tüm illerinde satılıyor. Bundan sonra Danet markasının ürünlerini, Coğrafi İşaret etiketi ile 81 ilimizde görmüş olacağız" diye konuştu.


Afyon'un tescilli lezzetleri 81 ile ulaşacak
Afyon'un tescilli lezzetleri 81 ile ulaşacak
Afyon'un tescilli lezzetleri 81 ile ulaşacak

Protokol, Ticaret, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyon'un tescilli lezzetleri 81 ile ulaşacak - Son Dakika

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