Son Dakika Haberleri: Afyon Zorlu Enerji Aboneleri Faturalarını N Kolay Noktalarından Ücretsiz Ödeyebilecek

Afyon Zorlu Enerji Aboneleri Faturalarını N Kolay Noktalarından Ücretsiz Ödeyebilecek

18 dakika önce

Zorlu Enerji aboneleri, Afyon Merkez'de bulunan N Kolay şubelerinden hızlı ve kaliteli hizmet alarak faturalarını ödeyebilecek.

Afyon Zorlu Enerji Aboneleri Faturalarını N Kolay Noktalarından Ücretsiz Ödeyebilecek, System.String[]
Zorlu Enerji aboneleri, Afyon Merkez'de bulunan N Kolay şubelerinden hızlı ve kaliteli hizmet alarak faturalarını ödeyebilecek.

Zorlu Enerji, çatısı altında bulunan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenerek, müşterilerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Afyon Merkez'de ikamet eden Zorlu Enerji aboneleri, fatura ödemelerini daha kolay gerçekleştirebilmek adına artık N Kolay şubelerinden yararlanabileceği açıklandı.

Ayrıca; Afyon Merkez'de bulunan 4 farklı N Kolay şubesinden faydalanabilecek Zorlu Enerji aboneleri böylece fatura ödemelerini daha kaliteli ve kolay hale getirebilecek. Aboneler; N Kolay ödeme noktalarından yapacakları işlemlerde masraf ya da komisyon ödemeksizin işlemlerini gerçekleştirebilecek. N Kolay şubelerinde kredi kartıyla fatura ödeme imkanı da sunulurken aboneler arzu ederlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı vererek internet veya telefon bankacılığı ve ATM üzerinden ücretsiz bir şekilde fatura ödemelerini gerçekleştirebilecek. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Ekonomi
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