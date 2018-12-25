Afyon Zorlu Enerji Aboneleri Faturalarını N Kolay Noktalarından Ücretsiz Ödeyebilecek

Zorlu Enerji aboneleri, Afyon Merkez'de bulunan N Kolay şubelerinden hızlı ve kaliteli hizmet alarak faturalarını ödeyebilecek.

Zorlu Enerji aboneleri, Afyon Merkez'de bulunan N Kolay şubelerinden hızlı ve kaliteli hizmet alarak faturalarını ödeyebilecek.



Zorlu Enerji, çatısı altında bulunan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenerek, müşterilerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Afyon Merkez'de ikamet eden Zorlu Enerji aboneleri, fatura ödemelerini daha kolay gerçekleştirebilmek adına artık N Kolay şubelerinden yararlanabileceği açıklandı.



Ayrıca; Afyon Merkez'de bulunan 4 farklı N Kolay şubesinden faydalanabilecek Zorlu Enerji aboneleri böylece fatura ödemelerini daha kaliteli ve kolay hale getirebilecek. Aboneler; N Kolay ödeme noktalarından yapacakları işlemlerde masraf ya da komisyon ödemeksizin işlemlerini gerçekleştirebilecek. N Kolay şubelerinde kredi kartıyla fatura ödeme imkanı da sunulurken aboneler arzu ederlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı vererek internet veya telefon bankacılığı ve ATM üzerinden ücretsiz bir şekilde fatura ödemelerini gerçekleştirebilecek. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi

Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu

Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu

Son Dakika! 2 Bin 20 Lira Olarak Açıklanan Asgari Ücrete Erdoğan'dan İlk Yorum: Topladığımız Vergileri Millete Sunmayı Esas Alıyoruz!