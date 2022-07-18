AFYONKARAHİSAR - 15 Temmuz'da şiir okuyan 10 yaşındaki öğrenci, ailesi ve öğretmenini gururlandırdı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - 15 Temmuz'da şiir okuyan 10 yaşındaki öğrenci, ailesi ve öğretmenini gururlandırdı

18.07.2022 16:40

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencinin şiir okuması Öğrenci Samet Bayram Şahin'in açıklaması Öğretmen Yakup Gülenç'in açıklaması Anne Ummuhan Şahin'in açıklaması Afyonkarahisar'da 15 Temmuz'da şiir okuyan 10 yaşındaki öğrenci, ailesi ve öğretmenini gururlandırdı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 15...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Öğrencinin şiir okuması

Öğrenci Samet Bayram Şahin'in açıklaması

Öğretmen Yakup Gülenç'in açıklaması

Anne Ummuhan Şahin'in açıklaması Afyonkarahisar'da 15 Temmuz'da şiir okuyan 10 yaşındaki öğrenci, ailesi ve öğretmenini gururlandırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde sahne alan 10 yaşındaki öğrenci okuduğu şiirle herkesi duygulandırdı.

Samet Bayram Şahin, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi Dursun Ali Erzincanlı'nın 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir için yazdığı, "30 Kuş" şiirini okuduğunu anımsattı.

Şiiri 2 günde ezberlediğini kaydeden Şahin, "15 Temmuz'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve tüm halka okudum. Duygulu bir şiir. Okurken titriyordum. Güzel bir şiirdi." dedi.

Anne Ummuhan Şahin de oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Hisarbank 100. Yıl İlköğretim Okulu öğretmeni Yakup Gülenç ise öğrencilerini milli, manevi değerlere bürünmüş vatanını, dinini, bayrağını seven devlete bağlı bireyler olarak yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Gülenç, "Samet başarılı bir öğrenci. Çok kısa sürede şiiri ezberledi. Duygulu bir şekilde okudu. Biz de gurur duyduk. Sevinçliyiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Bayram Şahin, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - 15 Temmuz'da şiir okuyan 10 yaşındaki öğrenci, ailesi ve öğretmenini gururlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - 15 Temmuz'da şiir okuyan 10 yaşındaki öğrenci, ailesi ve öğretmenini gururlandırdı - Son Dakika
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