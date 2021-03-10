AFYONKARAHİSAR 200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR 200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama

10.03.2021 17:11

200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklamaAfyonkarahisar'da Şükrü Can K.'yi (16), bir süre yanlarında çalıştırıp, 200 lira alacağını isteyince 5 saat boyunca dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif A. ve A.S.'nin işlemleri tamamlandı.

200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama

Afyonkarahisar'da Şükrü Can K.'yi (16), bir süre yanlarında çalıştırıp, 200 lira alacağını isteyince 5 saat boyunca dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif A. ve A.S.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı.

Kentte bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılarak başka bir işe başlayan Şükrü Can K., geçen pazar günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif A. ve A.S. tarafından çağrıldı. Parasını alma umuduyla balıkçının yanına giden Şükrü Can K.'ye, Akif A. ve A.S. kendileriyle birlikte akşama kadar pazar yerinde çalıştıktan sonra parayı vereceklerini söyledi. Çalışmaya başlayan Şükrü Can K., akşam olduğunda tekrar parasını istedi. Akif A. ve A.S., dükkana döndüklerinde parayı verip, kendisini eve bırakacaklarını ifade etti. Pazar tezgahını toplayan Akif A., A.S. ve Şükrü Can K., kent merkezindeki dükkana döndü.

DİNLENİP DİNLENİP SOPALARLA DÖVDÜLER

Dükkana gittiklerinde Akif A. ve A.S. burada içki içeceklerini, Şükrü Can K.'ye de içmesini teklif etti. Şükrü Can K., alkol içmek istemediğini söyleyince Akif A. ve A.S. ısrar etti. İki bardak alkol alan Şükrü Can K., tekrar parasını verip vermeyeceklerini sordu. Bunun üzerine öfkelenen Akif A. ve A.S., genci dövmeye başladı. Dükkanın kapılarını kapatan Akif A. ve A.S., saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerine kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi. Talihsiz genç, görevlinin ihbarıyla gelen ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hastanede yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlenen Şükrü Can K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Hastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Şükrü Can K., Akif A. ve A.S.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şükrü Can K.'yi, dövdüğü iddia edilen Akif A. ve A.S., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu dün gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, uyandıklarında araçtaki paranın yerinde olmadığını görünce Şükrü Can K.'nin üzerini aradıklarını ve paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.'nin çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu.

BİRİ TUTUKLANDI

Akif A. ve A.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Akif A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER Ali Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR, (DHA)-

AFYONKARAHİSAR 200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama
AFYONKARAHİSAR 200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama
AFYONKARAHİSAR 200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama
AFYONKARAHİSAR 200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama

Karahisar, Şükrü Can, Pazar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR 200 lira alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama - Son Dakika


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