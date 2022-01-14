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Afyonkarahisar 2021'de 245 milyon dolarlık mermer ihraç etti - Son Dakika

Afyonkarahisar 2021'de 245 milyon dolarlık mermer ihraç etti

14.01.2022 12:33

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü gerçekleştiren Afyonkarahisar'dan geçen yıl 245 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü gerçekleştiren Afyonkarahisar'dan geçen yıl 245 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Yaklaşık 500 mermer işletmesinin bulunduğu İscehisar ilçesinde üretilen dünyaca ünlü "Afyon mermeri", başta Çin, Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, AA muhabirine, 2021'de de etkisini sürdüren Kovid-19 salgını nedeniyle piyasanın yavaşladığını, firmaların da çeşitli arayışlara yöneldiğini anlattı.

Pazar arayışlarının sürdüğünü belirten Çakmak, "Pazar arayışları çerçevesinde, blok ihracatı yavaşladığı için işlenmiş ürünlerle açığı kapatma hedeflendi. Bunda da istenilen başarı yakalandı. Blok ham madde ihracatı gerilerken, işlenmiş ürün ihracatı ciddi oranda yükseldi." dedi.

Geçmiş yıllarda blok ham madde ihracatının daha fazla olduğunu ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Bugün ise tam tersine döndü. İşlenmiş ürün ihracatı yüzde 60'larda, blok ham maddesi yüzde 40'lar civarında. İşlenmiş ürünün ihracatının yükselmesiyle daha çok katma değer ve istihdam sağlaması açısından yetkililerin telkinleri olmuştu. Bir anlamda ihracatımız yetkililerimizi de sevindirecek konuma geldi. İşlenmiş ürün ihracatında ABD birinci sırada. Amerika'da çok geniş yerlerde işlenmiş mermerler kullanılıyor. Otellerden tutun evlerinde, banyolarında, bahçelerinde havuzlarında her ortamda kullanılmakta. Amerika'da işlenmiş doğal taşa ciddi anlamda talep var. Bu talepler de giderek yükselmektedir. Daha sonra Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri olmak üzere sıralanıyor. Blok ham maddesinde eskiden olduğu gibi gene Çin birinci, Hindistan ikinci sırada."

Çakmak, Afyonkarahisar'ın 2020'de 200 milyon dolar olan mermer ihracatının, 2021'de 245 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2021 yılı maden ihracatının 5 milyar 930 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirten Çakmak, mermer ve doğal taş ihracatının ise 2 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Afyonkarahisar 2021'de 245 milyon dolarlık mermer ihraç etti
Afyonkarahisar 2021'de 245 milyon dolarlık mermer ihraç etti
Afyonkarahisar 2021'de 245 milyon dolarlık mermer ihraç etti

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar 2021'de 245 milyon dolarlık mermer ihraç etti - Son Dakika
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