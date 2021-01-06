Afyonkarahisar 3. kez Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Afyonkarahisar'daki "En iyi alt yapı", "En iyi padok" ve "En iyi pist" ödüllerinin sahibi Afyon Motor Sporları Merkezi, 3. kez Dünya Motokros Şampiyonası'na (MXGP), ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Motor sporları arasındaki en popüler etkinliklerden MXGP, bu yıl 3. kez Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın Türkiye ayağı, 4-6 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak.

Dünyanın en popüler spor organizasyonları arasında ilk 10'da yer alan şampiyonanın Afyon Motor Sporları Merkezi pistinin de yer aldığı resmi oyunu MXGP 2020'nin yeni versiyonu da meraklılarıyla buluştu.

Şampiyona ve organizasyonun resmi oyunu için Afyonkarahisar Belediyesinin binasında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar için çıtayı yükselttiklerini belirtti.

MXGP'nin, Afyonkarahisar için büyük bir heyecan olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla tekrar gündemimizde yer alıyor. Bu şehir hızını aldı gidiyor. Kesinlikle durdurulamayacak şekilde ilerledi, gelişti. MXGP ile bu şehir dünya çapında bir organizasyon gerçekleştirdi. İki yıl üst üste başarılı çalışmalar yapıldı. 'En iyi alt yapı', 'En iyi padok' ve 'En iyi pist' ödüllerinin sahibi olduk. Bu yıl tüm bu tecrübelerden hareketle, UNESCO unvanı ile birlikte daha öz güvenli bir şehir olduk. Kendimize güveniyoruz. Belediye Başkanımız'la birlikte biz bu şehri marka şehir haline mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Çıtayı yükseltiyoruz. Afyonkarahisar'ı sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, dünyada bilinen bir şehir haline getirmek bizim sizlere sözümüzdür. Bunu başaracağız. En azından bunu başarmak için gece gündüz çalışacağız."

Tanıtım noktasında herkese büyük görev düştüğüne değinen Çiçek, 2021'i milat kabul ettiklerini aktardı.

Belediye Başkanlığının bu işi sırtlanmış şekilde götürdüğünü dile getiren Çiçek, "Ben İl Valisi olarak her türlü desteği sonuna kadar vereceğimi belirtmek isterim. Bu yılki şampiyona biraz daha farklı olsun. Şampiyonaya gelen ünlü sporcuları bu şehrin sokaklarında, Frig Vadisi'nde gezdirebiliriz. Çünkü bu sporcular, dünya çapında hayran kitlesi olan isimler. Dünyada artık sosyal medya fenomenleri ile tanıtımlar yapılıyor. Dolu dolu bir organizasyon olsun istiyoruz." diye konuştu.

Akülke: "Tüm dünyayı Afyonkarahisar'da buluşturacağız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, önceki 2 organizasyonda başarılı çalışmalar yapıldığını, 2021'de de başarılı bir organizasyon hedeflediklerini anlattı.

Salgın nedeniyle birçok spor aktivitesinin geçen yıl ertelendiğini veya yapılamadığını belirten Akülke, "Bu sebeple sporseverler daha çok e-spor ve internet üzerindeki sanal oyunlara yoğunlaştı. Afyonkarahisar pistinin de bulunduğu MXGP 2020 oyunu, tüm dünyada internet üzerinden oynanmaya başladı. Playstation, Xbox ve bilgisayar platformlarında da hizmete girdi." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 2021'de de çok iyi bir organizasyon için hazırlandıklarını söyledi.

Geçen yılki organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini anımsatan Zeybek, "2021 yılında inşallah çok daha iyi bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Temennimiz salgının bir an evvel bitmesi. Bu yıl 5-6 güne yayılan bir organizasyon planlıyoruz. Tüm dünyayı Afyonkarahisar'da buluşturacağız." diye konuştu.

Daha sonra Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, MXGP 2020'nin resmi oyununu oynadı.