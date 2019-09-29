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Afyonkarahisar 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

1 saat önce

4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameradaAfyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Bir markette karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Orhan U. ile Mehmet B. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan U. ile tarafları ayırmaya çalışan Osman U., Mehmet B.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinden kaçan Mehmet B., gittiği evinin önünde karşılaştığı Sefa U. ve Mehmet U'ya da ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Orhan U., Osman U., Sefa U. ve Mehmet U., ilk müdahaleden sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, Mehmet B. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen Osman B. ve Kadir T'yi gözaltına aldı.

KIZ MESELESİNDEN HUSUMET

Şüphelilerden Mehmet B. ile yaralanan Orhan U'nun aileleri arasında 3 yıl önce 'kız isteme' meselesinden kavga çıktığı, Orhan U'nun Mehmet B., Osman B., Şükrü B. ve Gülser B'yi silahla yaraladığı ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Orhan U'nun, olay günü hapisten haftalık izne çıktığı, marketteki kasiyerle konuştuğu sırada olayın gerçekleştiği belirtildi.

Diğer yandan, marketteki kavga güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, yanındaki çocukla markete giren Mehmet B.'nin, iş yerindeki kasiyerle sohbet eden Orhan U'ya omzunun değmesi üzerine tartıştıkları görülüyor. Görüntülerde elinde tabanca bulunan Mehmet B'nin tartıştığı kişilere ateş ettiği yer alıyor.

Afyonkarahisar 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Çobanlar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:09 Kaynak: DHA
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