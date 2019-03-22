Afyonkarahisar 7 Haneli Köyde 14 Kişi Yaşıyor

7 haneli köyde 14 kişi yaşıyorAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Asmacık köyünde göç nedeniyle 7 hanede 14 kişi yaşıyor.

7 haneli köyde 14 kişi yaşıyor



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Asmacık köyünde göç nedeniyle 7 hanede 14 kişi yaşıyor.



Sandıklı ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 500 yıllık geçmişe sahip Asmacık köyünde, işsizlik nedeniyle göç verince 7 hanede toplam 14 kişi yaşıyor. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan köyde yaşayan 14 kişinin yaşları 55 ile 80 arasında değişiyor. Köy sakinleri, nüfus azlığı nedeniyle imam verilmediğinden yakınırken, köyün desteklenerek iş sahaları açılmasını, tersine göçün başlamasını istiyor.



Köyün 25 yıldır muhtarlığını yapan Ahmet Coşar (62), Asmacık köyünde 7 hanede 14 kişinin yaşadığını kaydetti. 6'ncı dönem için muhtar adayı olduğunu belirten Ahmet Coşar, Tek muhtar adayı benim. 500 yıllık tarihe sahip köyümüz. Tek geçim kaynağımız ise hayvancılık. Orman alanlarına zarar verdikleri için keçi yetiştirilmesi yasak. Bu nedenle koyun ya da büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Tarım arazimiz çok az. Zaten orman köyü olduğumuz için ormandan gelen domuz sürüleri ekinlere zarar veriyor. Bu nedenle tarım da yapamıyoruz dedi.



10 yıl önce köy nüfusunun 160 olduğunu, 65 seçmenin bulunduğunu kaydeden Ahmet Coşar, Şimdi 14 seçmen var. Köyde yaşayanların yaşları 55'in üstü. Genç yok. Nüfus az olduğu için imam yok. Onun için imam istiyoruz. Burada bir işletme olsa gençler burada çalışır. Böylelikle tersine göç başlar. Gençler zaten iş olmadığı için gitti diye konuştu.



Sandıklı ilçesinde oturan muhtar Ahmet Coşar'ın oğlu Feridun Coşar da Babam 25 yıldır muhtar. Ben de Sandıklı'da kalıyorum. Köyde bir iş sahası kurulursa pek çok kişi geri dönecektir. Ben de köyüme dönmek istiyorum diye konuştu.



Köy sakinlerinden Fatma Coşar (70) ise Köyün nüfusu çok azaldı. Gençler çalışmak için gitti. 5 çocuğum ve 7 torunum var. Hepsi dışarda dedi

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