AFYONKARAHİSAR 71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR 71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR 71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu

6 saat önce

71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi olduAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin 21 bin lirasını alamadığını iddia etti.

71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin 21 bin lirasını alamadığını iddia etti. Çalışkan, parasını vermediğini öne sürdüğü galerici baba ve oğlun kendisini tehdit ettiğini de söyleyerek şikayetçi oldu.

Sandıklı'da av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan, otomobilini satmak için internette ilan yayınladı. Çalışkan'ın aracına Kütahya'dan galericilik yaptığını söyleyen Ş.Y. talip oldu ve aracı Kütahya'ya getirmesini istedi. Çalışkan bunun üzerine aracı 7 Nisan'da Kütahya'ya götürdü. Hakan Turan Çalışkan, galeri işleten Ş.Y. ile anlaşarak 71 bin liraya aracını sattı. Noterde satış işlemleri yapılırken, Ş.Y. ve oğlu B.Y., Hakan Turan Çalışkan'a 17 bin 500 lira elden ödedi, 32 bin 500 lira havale ve 21 bin lira da EFT yaptı. Satış işlemleri sırasında Hakan Turan Çalışkan, 21 bin liralık EFT'nin iptal edildiğini fark etti. Bunun üzerine Hakan Turan Çalışkan, olay yerine polis çağırarak şikayetçi oldu.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Aracını satarken dolandırıldığını iddia eden Hakan Turan Çalışkan, şunları söyledi:

"Aracımı satmak için internete koydum. Aracımı almak için Kütahya'dan Ş.Y. isimli birisi aradı. Oğlu B.Y., bunlar Kütahya merkezde galericilik yapıyor. Bana 'Biz gelemiyoruz arabayı Kütahya'ya getirir misin?' dediler. Ben de 'kapora ve yol parasını verirseniz getiririm' dedim. 'Aracı almazsanız kapora ve yol paranız yanar' dedim. 'Tamam' dediler. Bana '200 lira yeter mi?' dediler, 'yeter' dedim. 200 lira havale yaptılar. Ben de aracı götürdüm. Pazarlık yaptık. Sonra notere gittik. Noterde alışık olduğumuzdan farklı karşılama oldu. Her şeyi yedik içtik. Noter bana dedi ki 'Satış bedelinin olduğu şu iki kağıda imza at' dedi. Ben de 'Daha paramı almadım' dedim. Noter de 'Sen imzayı at biz en son veznede soracağız' dedi. 'Koronavirüs olduğu için dışarıda bekleyin' dedi. 'Sonuçta devletin çalışanı' diyerek, biz notere güvendik, imzamızı attık. O da imzasını attı. Dışarıda beklemek için çıktığımızda 17 bin 500 lira para aldım. Aracımı 71 bin liraya satmıştım. 32 bin 500 lira da havale geldi. 21 bin lira ise EFT yapıldı. 21 bin lira EFT'yi biz dışarıda beklerken iptal etmiş. Ama ben dediğim gibi aracın parasını aldım sattım demedim. Noterin demesi üzerine imza attım. Noterin demesi üzerine dışarıda bekledik. Bunlar bana noter satış kağıdını verdiler. 'Biz her şeyi hallettik' diye. Bana noter kağıdını verince ben noter kağıdını sahte zannettim. Ben de 'ya paramı verin ya da polis çağıracağım' dedim. Beni beklettiler. 'EFT yaptık paran gelecek gelmezse polis çağırırsın' dediler."

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Kendisine senet vermeye çalıştıklarını ancak kabul etmediğini söyleyen Çalışkan, " Senedin bir hükmü olmadığını düşünerek kabul etmedim. Polisi aradım, gelen polislere de durumu anlattım. Polis bana 'şikayetçi ol' dedi. Ben de şikayetçi oldum. Beni daha sonra tehdit ettiler. Tehdit ettikleri için de şikayetçi oldum. Sonuçta noter aracılığıyla dolandırıldım. 71 bin liraya sattığım aracımın 50 bin lirasını aldım, 21 bin lirasını vermediler. Aracımı şu anda satmışlar" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR 71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Hakan Turan, Sandıklı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:56 Kaynak: DHA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı         
22:38
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı         
22:12
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı         
22:11
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı         
21:57
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı         
21:28
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı         
17:32
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti         
17:27
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti         
17:14
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir         
16:55
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı         
16:50
45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı 45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı         
16:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 23:10:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR 71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]