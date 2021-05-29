AFYONKARAHİSAR'A 1 MİLYON METREKARELİK MİLLET BAHÇESİ - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir dizi temasta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mısri Camii ve İmaret Camii bölgelerinde yapılması planlanan ve üzerinde çalışmaları süren kentsel dönüşüm konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Bakan Kurum, kentsel dönüşümde ile vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına almak istediklerini söyledi. Bakan Kurum, Biz deprem ülkesinde yaşıyoruz. Baktığımızda topraklarımızın yaklaşık yüzde 70'i deprem bölgelerinde yer alıyor. Depremle mücadeleyi terörle mücadele kadar önemli gördük dedi.

'İZMİR'DE HAK SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA KONUTLARINI TESLİM ETTİK'

İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da 50 bin, İzmir'de 5 bin toplamda 30 bin konutluk projemizi başlattık ve hızlı bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim ettik. Türkiye'de dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut var. Bunların 1.5 milyonu acil ve öncelikli olarak dönüşmesi gereken konutlar ifadelerini kullandı.