Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait personel, itfaiye ekipleri ile 3 helikopter ve 1 uçak sevk edildi.

Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı - Son Dakika

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