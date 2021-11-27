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AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler "aşçı tabağı"nda bir arada sunuluyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler "aşçı tabağı"nda bir arada sunuluyor

27.11.2021 17:10

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri, kentteki bazı restoranlarda yemek çeşitlerinde kararsız kalan müşterilere, "aşçı tabağı"yla servis ediliyor.

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri, kentteki bazı restoranlarda yemek çeşitlerinde kararsız kalan müşterilere, "aşçı tabağı"yla servis ediliyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Gaziantep ve Hatay'ın ardından dahil olan Afyonkarahisar'daki bazı yöresel lezzetler sunan restoranlar, farklı yemek çeşitlerinin tadına bakmak isteyen müşterilere "aşçı tabağı" hazırlıyor.

Müşterilerin et, sebze ve yöresel şekildeki isteklerine göre hazırlanan aşçı tabağında 7 ila 10 arasında yer alan birbirinden güzel yemekler hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Kentte hizmet veren restoran sahibi Ayşe Safkurşun, AA muhabirine, Afyonkarahisar'a gelen misafirlerin kentin coğrafi işaretli ve yöresel lezzetlerinin tatlarına bakmakta kararsız kaldığını söyledi.

Bu müşteriler için de aşçı tabağı hazırladığını dile getiren Safkurşun, "Tabağımızda Afyon kebabı, patlıcan musakka, dana tandır, çullama köfte, patlıcan böreği, keşkek, göce köftesi ve yaprak sarmamızı belirli ölçülerde harmanlıyoruz. Bu eşsiz lezzetlerimizi hazırladığımız 'aşçı tabağı'mızda müşterilerimize sunuyoruz. Tabağımızda 7 ila 10 yemek çeşidi yer alıyor. Bu özel sunum tabağımızda müşterilerimizce çok beğeniliyor." dedi.

-"Görsel olarak da beğeniliyor"

Safkurşun, aşçı tabağındaki lezzetlerin müşterilerin görsel olarak da hoşuna gittiğini vurguladı.

Aşçı tabağı uygulamasının Afyonkarahisar'daki yöresel lezzetler sunan bazı işletmelerde de bulunduğunu aktaran Safkurşun, "Müşterilere de aşçı tabağımız et, sebze ve yöresel yemek ağırlıklı tarzlarda sunuluyor. Ayrıca, misafirlerimiz istedikleri yemekleri de seçebiliyorlar. Afyonkarahisar'da damak çatlatan lezzetlerinin yer aldığı aşçı tabağımızı tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler aşçı tabağı nda bir arada sunuluyor

Gastronomi, Karahisar, Gaziantep, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a has lezzetler 'aşçı tabağı'nda bir arada sunuluyor - Son Dakika


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