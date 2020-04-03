Afyonkarahisar'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak

6 saat önce

Afyonkarahisar'a il dışından gelen kişiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak, System.String[]

Afyonkarahisar'a il dışından gelen kişiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Kovid-19 salgınını önlemek için kente dışarıdan gelenlerin 14 gün boyunca ikametgahlarında gözlem altına alınacağı ve evden dışarı çıkmalarına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Kararı ihlal edip evlerinden ayrılanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:40 Kaynak: AA

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