Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü
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Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü

6 saat önce

Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit oldu.

Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü, System.String[]

Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit oldu.


Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın 1997 doğumlu ve bekar olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Akkaya, Piyade, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
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