Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü

Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit oldu.



Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın 1997 doğumlu ve bekar olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR