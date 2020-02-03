Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü, System.String[]

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.


İdlib'te 6 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı saldırının ardından kimlikler belli oldu. Şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, İdlib, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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