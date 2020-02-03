Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın (26) şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan annesine verildi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın (26) şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan annesine verildi. Şehidin babasının ise kamyon şoförü olduğu ve kent dışında bulunduğu belirtildi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İkmal Yarbay Özgür Ceritan ve beraberindeki heyet, şehidin annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan'ın (54) oturduğu Ece Mahallesi'ndeki eve geldi. Kaymakam Tortop ve beraberindekiler, şehidin annesi Fatma Orhan'a acı haberi verdi. Anne Orhan haberi alınca fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne, hastaneye götürüldü. Baba Ali Orhan'ın ise kamyon şoförü olduğu ve şehir dışında olduğu belirtildi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, taziye çadırı kurulması için de çalışma başlatıldı. Acı haberi duyan komşular ve ailenin yakınları da şehidin evine geldi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın bekar olduğu belirtildi. Şehidin ağabeyi Abdullah'ın (33) ise Antalya'da oturduğu kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
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