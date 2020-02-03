Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)'HİÇBİR GÜÇ VE SALDIRI BİZİ YILDIRAMAYACAK'Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın ailesinin evine, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar...

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

'HİÇBİR GÜÇ VE SALDIRI BİZİ YILDIRAMAYACAK'

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın ailesinin evine, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, taziye ziyaretine geldi. Hiçbir güç ve saldırının yıldıramayacağını belirten Kumartaşlı, "Maalesef bugün sabah Suriye İdlib bölgesinde askerimize yapılan hain saldırı sonucunda şehitlerimizden biri, Afyon ilimiz Sandıklı ilçemiz Kusura köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan. Şehidimiz 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kara kuvvetleri emrinde piyade uzman onbaşı olarak göreve başlamış. Şehidimiz bekar ve 1994 doğumlu. Kaymakamlık ve askeri yetkililer tarafından aileye bilgi verildi. Cenaze töreni şehidimizin ilimize getirilmesi sonucu askeri yetkililer tarafından bildirilecek. Şehit ve gazi aileleri olarak şunu söylüyoruz; hiçbir güç ve saldırı bizi yıldıramayacaktır. Hain terör örgütleri hak ettikleri cezayı bulacaktır" dedi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Piyade, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:02 Kaynak: DHA
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