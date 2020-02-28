Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

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Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),