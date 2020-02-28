Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
6 saat önce
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.
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Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),
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