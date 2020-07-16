Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Van'da keşif görevi yaparken Artos Dağı'na düşen uçakta şehit olan polis memurlarından birinin, Afyonkarahisar Çay Deresinek beldesi nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Onur Ramazan Bayram olduğu öğrenildi.

Van'dan keşif için havalanan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait uçak görevden dönerken Artos Dağı'na çarptı. Uçakta bulunan 2'si pilot, 5'i teknik personel 7 emniyet mensubu şehit oldu. Şehit olan polis memurlarından birinin Çay Deresinek beldesi nüfusuna kayıtlı Onur Ramazan Bayram olduğu ortaya çıktı. Bekar olan Bayram'ın ailesinin Manisa Alaşehir'de yaşadığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR