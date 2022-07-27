AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in (21) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, şehit oldu. Taşyürek'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde oturan ailesine verildi. Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı personeli Piyade Binbaşı Barış Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı malül gazi İsmail Kumartaşlı, şehadet haberini iletti.

4 çocuğundan en küçük olan Cüneyt Taşyürek'in acı haberini alan baba Basri (60) ve anne Ayşe Dudu (58), büyük üzüntü yaşadı. Haberin ardından akrabalar ile köylüler de şehidin ailesinin evine koştu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 9 Aralık 2021'de göreve başlayan Şehit Taşyürek'in cenazesi, Hakkari'deki askeri törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verilecek.