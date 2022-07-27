AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

27.07.2022 12:36

IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in (21) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine verildi.

IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in (21) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, şehit oldu. Taşyürek'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde oturan ailesine verildi. Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı personeli Piyade Binbaşı Barış Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı malül gazi İsmail Kumartaşlı, şehadet haberini iletti.

4 çocuğundan en küçük olan Cüneyt Taşyürek'in acı haberini alan baba Basri (60) ve anne Ayşe Dudu (58), büyük üzüntü yaşadı. Haberin ardından akrabalar ile köylüler de şehidin ailesinin evine koştu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 9 Aralık 2021'de göreve başlayan Şehit Taşyürek'in cenazesi, Hakkari'deki askeri törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verilecek.

YORUMLAR
500
Şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesine acı haber verildi Şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesine acı haber verildi MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Kaynak: DHA

Karahisar, Piyade, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:12:59. #1.12#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement