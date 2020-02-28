Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

2002'DEN BERİ TSK 'DA GÖREV YAPIYORDU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un 6 ay önce evlendiği ve eşinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı