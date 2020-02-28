Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

6 saat önce

2002'DEN BERİ TSK'DA GÖREV YAPIYORDUSuriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberini alan, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2), System.String[]

2002'DEN BERİ TSK'DA GÖREV YAPIYORDU

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberini alan, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babası Ankara'da olan şehidin kardeşi Gökhan Şahin, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Şehadet haberini alınca eve gelen ve fenalaşan Süleyman Şahin'in halası Şükran Sertkaya'ya, sağlık ekipleri müdahale etti. Sertkaya, "Vatan sağ olsun" dedi.Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı'nda görevli İkmal Albay Ahmet Akıncı'nın yanı sıra Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Muharrem Yıldızsoy, şehidin ailesini ziyaret etti. Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, 2002 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı kaydedildi.


Süleyman Şahin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
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