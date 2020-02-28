Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

7 saat önce

ANKARA'DAKİ EVİNİN GİRİŞİNE BAYRAKLAR ASILDISuriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi Ankara'daki ailesine verildi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3), System.String[]

ANKARA'DAKİ EVİNİN GİRİŞİNE BAYRAKLAR ASILDI

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi Ankara'daki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehidin eşi Nuray Şahin ve yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenilen Nuray Şahin'in oturduğu sitenin girişine ve binaya Türk bayrakları asıldı. Evin önünde toplananlar için de taziye çadırı kuruldu.

15 GÜN ÖNCE KAYINVALİDESİNİN CENAZESİNE KATILMIŞ

Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, 15 gün önce kayınvalidesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle izne geldiği ve cenazenin ardından tekrar Suriye'ye döndüğü öğrenildi. 2 ve 5 yaşında iki çocuğu bulunan Şahin'in, aile arasında verilecek karar sonrası Ankara ya da memleketi olan Afyonkarahisar'da toprağa verileceği belirtildi.

Özkan ARSLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, -


Süleyman Şahin, Piyade, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
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