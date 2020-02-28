Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (4) - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (4)

6 saat önce

EŞİ, ANNE VE BABASI DİNAR'A GELDİSuriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Ankara'da olan eşi Emine Şahin, annesi Arzu Şahin ile babası Mehmet Şahin, akşam saatlerinde Dinar'a geldi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (4), System.String[]

EŞİ, ANNE VE BABASI DİNAR'A GELDİ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Ankara'da olan eşi Emine Şahin, annesi Arzu Şahin ile babası Mehmet Şahin, akşam saatlerinde Dinar'a geldi. Şehidin anne ve babasıyla eşi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Eve gelişi sırasında kendinden geçen şehidin annesi Arzu Şahin'e, sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.


Süleyman Şahin, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
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