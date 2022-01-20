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Afyonkarahisar adeta buz tuttu - Son Dakika

Afyonkarahisar adeta buz tuttu

20.01.2022 09:45

Afyonkarahisar adeta buz tuttu Hava sıcaklığının eksi 7'yi gördüğü kentte cadde ve sokaklar boş kaldı Vatandaşlar zaruri olmadıkça dışarı çıkmayarak soğuk havadan kendilerini korumaya çalıştı Hava sıcaklıklarının gündüz eksi 7 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar adeta buz tutarken,...

Afyonkarahisar adeta buz tuttu

Hava sıcaklığının eksi 7'yi gördüğü kentte cadde ve sokaklar boş kaldı

Vatandaşlar zaruri olmadıkça dışarı çıkmayarak soğuk havadan kendilerini korumaya çalıştı

AFYONKARAHİSAR - Hava sıcaklıklarının gündüz eksi 7 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar adeta buz tutarken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınca cadde ve sokaklarda adeta in cin top oynadı.

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece 10 gündüz ise eksi 7 dereceleri gördüğü kentte bir çok evin olukları ve sokak çeşmeleri buz tuttu. Vatandaşlar ise zaruri olmadıkça dışarıya çıkmayarak kendilerini soğuk havadan korumaya çalıştı. Soğuk havadan sokak hayvanları da nasibini alırken, kedi ve köpekler güneş açtığı yerlerde durarak ya da araç altılarına sığınarak soğuktan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar soğuk havadan araçlarını korumak içinse araç camlarını bez ya da naylonlarla kapattı. Meteorolojik verilere göre, kentte olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar adeta buz tuttu
Afyonkarahisar adeta buz tuttu
Afyonkarahisar adeta buz tuttu
Afyonkarahisar adeta buz tuttu
Afyonkarahisar adeta buz tuttu

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Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar adeta buz tuttu - Son Dakika


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