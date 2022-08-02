Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemeleri Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 'çocuk teslim merkezi' hizmete girdi - Son Dakika

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