Afyonkarahisar'da "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi

02.08.2022 15:06
Afyonkarahisar'da "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi

Afyonkarahisar Adliyesi'nde "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi.

Afyonkarahisar Adliyesi'nde "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemeleri Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Afyonkarahisar'da çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması başvuru işlemlerinin adliye binasının zemin katında yapıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'çocuk teslim merkezi' hizmete girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi - Son Dakika
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