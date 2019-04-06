Afyonkarahisar Afad'dan Gölette Kurtarma Tatbikatı
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AFYONKARAHİSAR İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 'doğada mahsur kalma' ve 'su üstü arama kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi.
AFYONKARAHİSAR İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü tarafından 'doğada mahsur kalma' ve 'su üstü arama kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi. 20 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği doğada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Afyonkarahisar
AFAD Müdürlüğü'nün imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve test etmek amacıyla olay bazlı tatbikatlar düzenlendi. 'Doğada mahsur kalma' ve 'su üstü arama kurtarma' tatbikatı Sinanpaşa
ilçesine bağlı Gezler köyündeki gölette ve dağlık arazide gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği 3 operasyon yapıldı. Birinci operasyonda barajın diğer tarafında arazide mahsur kalan ve yaralı olan bir kişinin amfibi araçla barajdan geçilerek kurtarılması, ikinci operasyonda balık tutarken suya düşen ve su üstündeki ağaca tutunmuş halde mahsur kalan bir kişinin bot ve rafting botu yardımıyla kurtarılması; üçüncü operasyonda da kayalık alanda mahsur kalan bir kişinin çeşitli tekniklerle kurtarılması yapıldı.
AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan
, 20 personel ve su üzerinde hareket kabiliyetine sahip ekipmanlar ve kurtarmada kullanılan teknik malzemelerle operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu tür tatbikatların devam edeceğini kaydeden Buldan, "Buradaki gayemiz hem envanterimizde bulunan ekipmanların çalışmasını test etmek hem de personelimizin kullanma becerilerini artırmak. Burada 20 arama kurtarma personelimiz aynı anda 3 farklı olayda çalışma gösterdi ve araçlarımızın bu noktada kullanımıyla ilgili bilgi becerilerinin arttırılması sağlandı" dedi.
- Afyonkarahisar
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:48 Kaynak: DHA
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