Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Evcin, kazada yaralandı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Evcin, kazada yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Evcin, kazada yaralandı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Evcin, kazada yaralandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Kulak'ın (50) kullandığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait 03 UV 052 plakalı otomobil, Yaşar Özpınar (47) yönetimindeki 07 JH 839 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Veli Kulak ile aynı araçta bulunan Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin (45), kurum çalışanlarından Abdullah Koçyiğit (33) ve Sabri Gedikkaya (47) hafif yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Fevzi Çakmak Mahallesi, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı
İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Evcin, kazada yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]