Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar AK Parti'den Sevgi Yürüyüşü

Afyonkarahisar AK Parti'den Sevgi Yürüyüşü

1 saat önce

AK Parti Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimler öncesi 'Sevgi Yürüyüşü' düzenledi.

Afyonkarahisar AK Parti'den Sevgi Yürüyüşü, System.String[]
AK Parti Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimler öncesi 'Sevgi Yürüyüşü' düzenledi.

Yeşilyol Caddesi üzerinde bulunan Seçim Koordinasyon Ofisi önünden başlayan yürüyüş Anıt Park önüne kadar devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen partililer "Zeybek Başkan" diye slogan attı. Yürüyüşe katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı. Yürüyüş boyunca Mehter takımı da partililere öncülük etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

AK Parti, Afyon, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayburtlu Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar AK Parti'den Sevgi Yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]