Afyonkarahisar AK Parti'den Sevgi Yürüyüşü
1 saat önce
AK Parti Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimler öncesi 'Sevgi Yürüyüşü' düzenledi.
AK Parti
Partisi Afyonkarahisar
İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimler öncesi 'Sevgi Yürüyüşü' düzenledi.
Yeşilyol Caddesi üzerinde bulunan Seçim Koordinasyon Ofisi önünden başlayan yürüyüş Anıt Park önüne kadar devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen partililer "Zeybek Başkan" diye slogan attı. Yürüyüşe katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
, İbrahim Yurdunuseven
Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek
vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı. Yürüyüş boyunca Mehter takımı da partililere öncülük etti. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:12 Kaynak: İHA
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