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AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, gazetecilere açıklamalarda bulundu

25.11.2021 20:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücretle ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içinde bunu tamamlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücretin ne olacağını daha süresi gelmeden ilan edecektir." dedi.

Özhaseki, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti'de yerel yönetimlerden sorumlu olduğunu anımsatan Özhaseki, "Yerel yönetimlerden sorumlu olmak, belediye başkanlarının biraz da abisi gibi olmak, onların problemleriyle ilgilenmek ve sorunlarını takip etmek... Bir de seçim zamanı geldiğinde hangi belediye başkanı daha çalışkan, hangi belediye başkanı vatandaşa daha sempatik geliyor ve seviyor onu yoklamak. Buraya geldiğimde ben kendi açımdan bu işe baktım. Sağ olsun belediye başkanımız ikinci defa adaylığını koyduğunda bizi mahcup etmedi." diye konuştu.

Özhaseki, Antalya'da yarın bölge toplantısı yapacaklarını dile getirerek, "Orada ilgili arkadaşlar olacak. Pazar günü de 10 bakan yardımcısı arkadaşımız olacak. Tek tek herkes dertlerini söyleyecekler orada, daha kolay yardımcı olacağız belediyelerimize." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret konusuna değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanının net bir beyanatı var. O da 'hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak.' Haliyle Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücretle ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içinde bunu tamamlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücretin ne olacağını daha süresi gelmeden ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz ama en azından herkesi tatmin edecek, 'iyi oldu elhamdülillah' diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum."

"Günahsız bir adamı orada suçlu ilan edebiliyorlar"

Özhaseki, sosyal medyaya değinirken de bugünün dünyasının gerçekliği olan sosyal medyadan kopuş olmadığını dile getirdi. Ancak sosyal medyanın kötüye kullanıldığını, bunun farkında olduklarını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bazen suçsuz yere adamı orada idam edebiliyorlar. Günahsız bir adamı orada suçlu ilan edebiliyorlar. Bunu da defalarca yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bir konuşmamda televizyonda 'Siz rövanşist mi davranıyorsuzun?' dediler. 'Niye rövanşist davranalım ki kime ne yaptık?' dedim. Eskiden başörtülü çocukları üniversite kapılarında ağlatırlardı, içeriye almazlardı. Şimdi tersini mi yapıyoruz. Bunun 10 tane örneğini verebilirim.' dedim. Biz AK Parti olarak kimsenin ne yediğiyle içtiğiyle, ne oturduğu kalktığıyla ilgilenmiyoruz ki. İnsanların yaşam biçimleri kendilerine ait. İster modern bir yaşamı temsil veya tercih etsinler veya muhafazakar bir yaşam. Başımızın üstüne ama istiyoruz ki kimse kimseye yan bakmasın, 'ben de bakmıyorum' dedim. Ertesi gün o bildiğiniz meşhur mecralar, sicilli Türkiye alehytarları bir başlık attılar, 'Mehmet Özhaseki dedi ki ben başı açık hanımlara bakmıyorum.' Allah aşkına neresini düzelteceksiniz bunun, insaf neresinde var, dürüstlük neresinde var, namus neresinde var? Ben ne diyorum, onlar ne yazıyorlar."

"Sokaklarda kalıp da eylem yapılacak kadar bir şey yokmuş ortada"

Geçen günlerde bazı kişilerin yurt sıkıntısı yaşandığını iddia ettiğini ve "sokaklara çağrı" yapıldığını belirten Özhaseki, "(Parklarda yatalım) dediler, hoplayan zıplayan oldu. Güya açıkta kalanlar olduğu belirtilerek, devlete karşı adeta yeni gezi olayları, bir başkaldırı gibi bir hadise başlattılar. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Eylem yapanların galiba yüzde 98'i öğrenci değildi, yurda müracaatları da yoktu." diye konuştu.

AK Parti olarak yurt konusunda karar alarak harekete geçtiklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"1390 belediyeden 805'i AK Parti'den. Türkiye'nin her yerinde belediyemiz var. Belediye başkanlarımıza müracaat etsinler, 'sokakta kaldım, yurt bulamadım' diyen öğrenciler, anında kendilerine yer ve yurt hazır. Neden misafirhaneler var, oteller var? Çok şükür sosyal belediyecilik yapıyoruz. Kendi şehrine gelmiş hiçbir öğrenciyi sokakta bırakmazlar. Emin olun ciddi sayıda bir müracaat bile olmadı. 'Otellerde, en güzel yerlerde misafir edeceğiz' dememize rağmen. Demek ki sokaklarda kalıp da eylem yapılacak kadar bir şey yokmuş ortada. O yüzden sosyal medyada biraz farklı boyutlarda gidiyor. Özellikle muhalefet bunu çok çirkin olarak kullanıyor. En ufacık bir fırsatta Türkiye'nin yanında olacağına, tam tersine hangi mesele olursa olsun istismar konusu yaparak milleti sokağa dökmeye çalışıyor. O da tutmuyor."

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, gazetecilere açıklamalarda bulundu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, gazetecilere açıklamalarda bulundu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, gazetecilere açıklamalarda bulundu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, gazetecilere açıklamalarda bulundu

Mehmet Özhaseki, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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