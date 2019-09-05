Afyonkarahisar ak parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı

AK Parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı'nın makam aracının önünü kesen belediye personeli Ali Ç. ile işten atılan kardeşi Sedat Ç., kendilerini uzaklaşması için uyaran makam şoförü Metin Sansarcı'yı (41) bıçakla ağır yaraladı. Kardeşlerden gözaltına alınan Sedat Ç. tutuklanırken, Ali Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında belediyeye ait Çağlayan Parkı'nda meydana geldi. Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve makam şoförü Metin Sansarcı, makam aracıyla parktan çıkarken, önleri belediye personeli olduğu belirlenen Ali Ç. (42) ile belediyedeki işinden bir süre önce çıkarılan kardeşi Sedat Ç. (37) tarafından kesildi. İkisi de alkollü olduğu iddia edilen Ali ve Sedat Ç. kardeşler küfür etmeye başladı. Başkan Hüseyin Atlı makam aracından çıkıp, iki kardeşin yanına doğru giderken, şoförü Metin Sansarcı araya girdi. Metin Sansarcı uzaklaşmaları için uyardığı kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Metin Sansarcı biri kalbinin yakınına isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. Araya giren parktakiler, kardeşlerlerden Sedat Ç.'yi etkisiz hale getirdi, Ali Ç. ise kaçtı. Başkan Hüseyin Atlı saldırıyı yara almadan atlattı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Sansarcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Sansarcı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayın ardından Sedat Ç. gözaltına alınırken, Ali Ç.'yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

Sedat Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Başkan Hüseyin Atlı'yı arayıp, bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİ TUTULMAZ VE BERABERİNDEKİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten, makam şoförü Metin Sansarcı'nın ağır yaralandığı bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Tutulmaz, İnşallah böyle vakalar bir daha yaşanmaz dedi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, Başkan Hüseyin Atlı ile görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

'MAALESEF KÖTÜ BİR OLAY YAŞANDI'

Ziyaret sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Atlı, olayı şöyle anlattı

Bir esnaf arkadaş ve makam şoförümle beraber bir düğüne icabet etmek için yola çıktık. Çağlayan Parkı'nın girişinde birisi şu anda belediyemizce mahkum kadrosundan seçimlerden yaklaşık bir ay önce alınan bir memurumuz ve kardeşi, daha önce belediyede şirket personeli olarak çalışan 2 kardeş, alkollü bir şekilde önümüze geçti. Benle konuşmak istediklerini söylediler. Ben de kendilerine kibarca şu anda konuşmamın uygun olmadığını, yarın makamıma gelmelerini, dertlerinin ne olduğunu söylemelerini ve bu konuda yardımcı olacağımı ifade ettim. Aynı şekilde ısrarcı olduklarında makam şoförüm Metin Sansarcı benim söylediklerimi tekrar etti. Ona bu işe karışmamalarını söylediler. Biz hiç muhatap olmayarak yolumuza devam ettik. Düğüne katıldık. Düğün sonrası dönüşte aynı lokasyonda önümüze geçtiler. Yine konuşmak istediklerini söylediler. Yine Metin Sansarcı uyardı, 'Yarın gelin. Başkan Bey makamında size yardımcı olacağını söyledi' dedi. Bunun üzerine Metin Sansarcı'ya küfürlü bir şekilde 'Sen karışma, bu işe girme' dediler. Tartışma sonucu kavga çıktı. Şoförümüz Metin Sansarcı 2- 3 yerinden bıçak darbesiyle yaralandı. Biz araya girdik, ayırmaya çalıştık. Maalesef kötü bir olay yaşandı. İnşallah tekrar yaşanmaz diye düşünüyorum.

Diğer yandan kayıplara karışan Ali Ç.'yi yakalamak için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.