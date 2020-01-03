Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu - Son Dakika

Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti dondu.

Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti dondu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kış mevsiminin gelmesiyle 2500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, karlar altında kaldı. Yılkı atları, geyik, tilki, domuz, gibi yaban hayatının hakim olduğu parktaki gölet, havanın soğuması ile buz tuttu. Donan göletin üzerinde yürüyen ördeklerin kameralara aldırmadan göl üzerinde arka arkaya yürümeleri, eşsiz bir manzara oluşturdu.

Tabiat parkını, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek görüntüledi.

"Göletin de buz tutması buradaki manzaraya bir başka güzellik katmış"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Selek, doğanın en güzel gülümsediği yerlerden birinin de Akdağ Tabiat Parkı olduğunu belirtti. Kış döneminde Akdağ Tabiat Parkı'nın fotoğraf tutkunları için eşsiz bir adres olduğunu dile getiren Selek, şöyle devam etti:

"Kış mevsimi fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturuyor. Karın yağması ile tabiat bizlere bir başka gülümsüyor. Kar yağışının durması ile buraya geldim. Tüm ormanın, bungalov evlerin karlar altında kaldığına şahit oldum. Göletin de buz tutması buradaki manzaraya bir başka güzellik katmış. Göletin yüzeyinin buz tutması, gölü deyim yerindeyse tabiatın bir aynasına dönüştürmüş. Buz tutan göle baktığınızda etraftaki ormanların yansıması gerçekten büyüleyiciydi. Bütün bunları fotoğraf makinam ve drone kameram ile kayıt altına aldım."

En güzel görüntüyü ördeklerin oluşturduğunu ifade eden Selek, "Drone kameramızı kaldırmamızla birlikte arka arkaya geçen ördekler sanki bize poz verir gibi gölde yürümeye başladı. Gerçekten çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf ve doğa tutkunlarını, huzur arayanları Akdağ Tabiat Parkı'na bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sandıklı, Afyon, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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