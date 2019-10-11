Afyonkarahisar altın eller geleneksel el sanatları festivali başladı

Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesi işbirliğinde, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali' başladı.

Geleneksel el sanatlarını yaşatmak, kentin kültür ve sanat potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Mehter takımı eşliğinde kortej, festivalin yapılacağı Zafer Meydanı'na kadar devam etti. 8 bin yıllık tarihinin zenginliğiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'ın folklorik özelliklerini ön plana çıkaracak olan festival, şehrin kültür ve sanat potansiyelini gözler önüne serecek. Vali Mustafa Tutulmaz'ın himayesinde, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in öncülüğünde Afyonkarahisar'ın tarihi geçmişiyle bağ kurmayı sağlayan geleneksel el sanatlarını yaşatarak, kentin tanıtımına katkıda bulunacak festivale kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK'lar ve özel sektör destek verdi.

FESTİVALE YOĞUN KATILIM

Zafer Meydanı'nda düzenlenen açılış töreni, kurdele kesimi ile devam etti. Festivale Vali Mustafa Tutulmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Belediye Başkanvekili Murat Öner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri ile geleneksel el sanatlarıyla uğraşan sanatkarlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, Vali Tutulmaz ve beraberindekilerin stantları gezmesi ile devam etti.

AMACIMIZ GENÇLER ARASINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, festivali Türkiye'nin pek çok ilinde yıllardır yaptıklarını söyledi. İbiş, Bu tür etkinliklerimizle geleneksel el sanatlarımızın farkındalığını artırmalıyız. Babadan oğula geçen mesleklerin, çırakların artmasını istiyoruz. Şu anda en büyük sorunumuzda, çırak yetiştirebilmektir. Bu etkinliklerimizle de gençler arasında bu farkındalığın artırmanın peşindeyiz. Öğrenciler, bu sanatları gelip burada görsünler, deneyimlesinler ve gördüklerini de yaşatsınlar arzusundayız dedi.

FESTİVALİMİZ GELENEKSEL HALE GELİR

Afyonkarahisar adına önemli günlerden bir tanesinin yaşandığını söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, geleneksel el sanatlarının tanıtılması adına bir festival tertiplendiğini dile getirdi. Tutulmaz, Bu yıl festivalin ilkini başlatıyoruz. İnşallah, bundan sonra da festivalimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Geleneksel el sanatları kültürümüzün ileriye yansımasının önemli göstergesidir. Bu kapsamında, burada sanatçılarımız var. Onlara zanaatkarlarımızla beraber kültürümüzü Afyonkarahisar'a tanıtma etkinliğimiz başarılı bir şekilde devam ediyor dedi.