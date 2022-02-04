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Afyonkarahisar-Ankara karayolu tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı - Son Dakika

Afyonkarahisar-Ankara karayolu tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı

04.02.2022 00:58
Afyonkarahisar-Ankara karayolu tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-Ankara karayolu, kayan tırlar yüzünden bir süre tek yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar- Ankara karayolu, kayan tırlar yüzünden bir süre tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yol, Karayolları ekiplerinin uzun süreli uğraşları sonucu ulaşıma açıldı.

Karayolunun bir yönü, Bayat ilçesi yakınlarında Köroğlu Beli mevkiinde 3 tırın kayması sonucu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede, Ankara'ya gidiş ve Eskişehir bağlantı yönünün kapanması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler, kayan tırların yoldan kaldırılması için uzun süre uğraş verirken, polis ekipleri ise trafik güvenliğinin sağlanması için çalışma yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren kurtarma çalışmalarının ardından kayan tırların Karayollarına ait iş makineleri ile çekilmesiyle yoldaki trafik akışı tekrar normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Köroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar-Ankara karayolu tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar-Ankara karayolu tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı - Son Dakika
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