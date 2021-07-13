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Afyonkarahisar'da "Gazi Mecliste O Gece" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Gazi Mecliste O Gece" konferansı düzenlendi

13.07.2021 18:40

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Allah'ın 15 Temmuz'da halkın kalbine, gerçekten bu ülkeyi koruma, kollama ve gerekirse canını feda etme görevi verdiğini belirterek, "Halk bu yönde gayret gösterdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Allah'ın 15 Temmuz'da halkın kalbine, gerçekten bu ülkeyi koruma, kollama ve gerekirse canını feda etme görevi verdiğini belirterek, "Halk bu yönde gayret gösterdi. Kader de bu yönde tecelli etti." dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, kentteki termal bir otelde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü, 64 fotoğrafın yer aldığı sergi incelemesinin ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın "Gazi Mecliste O Gece" konferansına katıldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Türk ve dünya darbeler tarihinde çok büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Eskiden hangi ülkede iktidarın değişeceği kağıt üzerinde yazılarak uygulandığını aktaran Çiçek, şöyle konuştu:

"Fakat 15 Temmuz'da bir millet, büyük bir direnişle bunu yıktı. Dünya'daki diğer milletlere de örnek oldu. Bu darbe girişiminden sonra da bir çok ülkede yapılan darbe girişimlerine karşı halk, bizdekine benzer şekilde direniş göstermeye başladı. Artık, dışarıda karar verilerek ülkelerdeki iktidarların o kadar kolay değişilemeyeceği gösterildi. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesinde bunu nasıl göstermişsek 15 Temmuz da bu şekilde oldu."

Çiçek, yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 15 Temmuz gecesinde milletvekillerinin gösterdiği kahramanlığın da bütün dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurulllah Okumuş da 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nce yapılmaya çalışılan darbe girişiminin dünyadaki diğer darbelere göre çok farklı özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Darbede hedefin yönetimi başkalarına servis etmek olduğunu belirten Okumuş, "Bu darbe hazırlığı bir kaç ay veya yıl değil. En az 20-30 yıl sürmüştür. Bu darbe girişiminde asker ve yönetim değil, topyekun millet hedef alınmıştır. Bu darbe girişiminde dostluk, kardeşlik, dayanışma, kültür, din gibi milletin can damarı ve değerleri hedef alınmıştır. Bu darbe girişiminde ayrımcılık, bozgunculuk ve istikrarsızlık hedeflenmiştir. Bu darbe girişiminde demokrasi, Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu TBMM, hedef alınmıştır." diye konuştu.

"Sosyal medya etkili ve yararlı kullanılırsa, çok önemli bir takım açılımlara da yol açabiliyor"

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ünüvar, 15 Temmuz gecesinde TBMM'de yaşanan o anlar ile ilgili bir sunum yaptı.

Sunumun ardından değerlendirmede bulunan Ünüvar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da babası Erol Olçok ile Boğaziçi Köprüsü'ne giden Abdullah Tayyip Olçok, babasını hiç yalnız bırakmamıştır. Birlikte şehadet şerbetini içmiştir. Öyle çok genç gördüm ve onlar gerçekten sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatıdır. Yine, sosyal medya belirli bir kesim tarafından eğlence ve haberleşme alanında kullanılan enstrümandır. Sosyal medya etkili ve yararlı kullanılırsa, çok önemli bir takım açılımlara da yol açabiliyor. Özellikle, Cumhurbaşkanımız Facetime'den çağrı yapması, bizim whatsap gruplarından yazışmalarımız, yine Meclisten Facebook, Twitter ve Instagram'la yaptığımız yayınlar, darbenin seyrini değiştiren çok önemli unsurlardı. O yüzden sosyal medya çok önemli. Ama milli sosyal medya araçlarını da üretilmesi, yapılması ve kullanılması da bu gerçek kadar önemli."

"Biz olursak iz bırakırız, o gün biz olduk iz bıraktık." diyen Ünüvar, "Allah, 15 Temmuz'da halkın kalbine, gerçekten bu ülkeyi koruma, kollama ve gerekirse canını feda etme görevini vermiştir. Halk bu yönde gayret gösterdi. Kader de bu yönde tecelli etti." ifadesini kullandı.

Konferansın ardından Vali Çiçek ile AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'a hediye takdim etti.

Afyonkarahisar'da Gazi Mecliste O Gece konferansı düzenlendi
Afyonkarahisar'da Gazi Mecliste O Gece konferansı düzenlendi
Afyonkarahisar'da Gazi Mecliste O Gece konferansı düzenlendi
Afyonkarahisar'da Gazi Mecliste O Gece konferansı düzenlendi

Ankara Üniversitesi, 15 Temmuz, Karahisar, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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