Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi 2 Ölü, 24 Yaralı

Afyonkarahisar Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi 2 Ölü, 24 Yaralı

19 dakika önce

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 24 yaralı (2)OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIAntalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün devrildiği ve 24 kişinin yaralandığı kazada yaşamını...

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 24 yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün devrildiği ve 24 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan doktor kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:57 Kaynak: DHA

Ankaragücü, Güncel
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