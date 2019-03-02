Afyonkarahisar Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi 2 Ölü, 24 Yaralı
19 dakika önce
Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 24 yaralı (2)OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIAntalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün devrildiği ve 24 kişinin yaralandığı kazada yaşamını...
Ankaragücü
taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 24 yaralı (2)
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Antalyaspor- MKE Ankaragücü
maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün devrildiği ve 24 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır
ve Eren Açıkgöz olduğu belirlendi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan doktor kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:57 Kaynak: DHA
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