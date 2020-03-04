Afyonkarahisar anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada - Son Dakika

Afyonkarahisar anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

6 saat önce

Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, O ANLAR KAMERADAAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı kopan römork, yol kenarındaki otomobile çarptı.

Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, O ANLAR KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı kopan römork, yol kenarındaki otomobile çarptı. Kaza sırasında yolda yürüyen anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı, bilinmeyen nedenle koptu. Hızla geriye hareket eden römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp, durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak, kaldırıma çıkıyor.

Afyonkarahisar anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Sandıklı, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:33 Kaynak: DHA
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Anne ve oğlunun römorkun altında kalmaktan saniyelerle kurtuluşunu güvenlik kamerası kaydetti
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