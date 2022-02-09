Üye Girişi
Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

09.02.2022 16:57

Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Damlalı Boğazı ile Başağaç rampası mevkisinde çok sayıda hasarlı kazanın meydana geldiği bildirildi.

Otogar Kavşağı'nda tır geçişleri ile ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu. Araçlar, dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:01 Yaşlı kadın, oğlu ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde ölü bulundu
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement