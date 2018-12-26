Afyonkarahisar-Antalya Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
2 saat önce
Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yeniden trafik akışı başladı.
Afyonkarahisar
ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Afyonkarahisar- Antalya
kara yolunda yeniden trafik akışı başladı.
Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu başta olmak üzere, Afyonkarahisar- Kütahya
, Afyonkarahisar- İzmir
, Afyonkarahisar- Ankara
ve Afyonkarahisar- Konya
yollarında gece boyunca iş makineleriyle kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.
Kar yağışının da etkisini azaltmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışının başladığı bildirildi.
Trafik ekipleri, oluşturdukları yol kontrol noktalarında kar lastiği ve zincir takmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.
Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolu, dün akşam ulaşıma kapanmıştı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA
İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim
TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme