Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar-Antalya Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Afyonkarahisar-Antalya Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

2 saat önce

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yeniden trafik akışı başladı.

Afyonkarahisar-Antalya Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda yeniden trafik akışı başladı.

Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu başta olmak üzere, Afyonkarahisar- Kütahya, Afyonkarahisar- İzmir, Afyonkarahisar- Ankara ve Afyonkarahisar- Konya yollarında gece boyunca iş makineleriyle kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.

Kar yağışının da etkisini azaltmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışının başladığı bildirildi.

Trafik ekipleri, oluşturdukları yol kontrol noktalarında kar lastiği ve zincir takmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolu, dün akşam ulaşıma kapanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Kar, Afyonkarahisar, 3. Sayfa
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