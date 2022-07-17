Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

17.07.2022 11:45

Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve hasarlı zincirleme trafik kazalarının yaşandığı yoldaki kavşaklarda polis önlem aldı.

Polis ekipleri, sürücülere emniyet şeridini boşaltmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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