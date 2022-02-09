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Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2) - Son Dakika

Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)

09.02.2022 14:30

ULAŞIMA KAR ENGELİAfyonkarahisar'da dün başlayan yağmur, gece kar yağışına dönüştü.

ULAŞIMA KAR ENGELİ

Afyonkarahisar'da dün başlayan yağmur, gece kar yağışına dönüştü. Bu sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Damlalı Boğazı ve Başağaç rampasında kazalar meydana geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle öğle saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda, TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Diğer araçlar için trafik akışı da kontrollü sağlandı. Yol güzergahında önlem alan polis, Sandıklı Otogar kavşağında, TIR ve ağır tonajlı araçların geçişini durdurdu.

Bekletilen TIR şoförlerinden Hasan Hüseyin Güven, Kumluca'dan Almanya'ya sebze götürmek için yola çıktığını belirterek, "Buraya gelince polis yolu kapattı. Yolda kar ve kaza var, diye burada bekliyoruz. Araçlarımızdaki ürünler donma nedeniyle sıkıntı yaşanabilir. Bunun için yetkililerin bir an önce yolu açması gerekir" dedi.

Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI (Afyonkarahisar),

Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)
Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)
Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)
Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)
Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)
Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)
Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)
Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2)
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Karahisar, Başağaç, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (2) - Son Dakika


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