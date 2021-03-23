Afyonkarahisar-Antalya karayolu 2 saatin sonunda ulaşıma açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kar yağışı ve kazalar sonrası kapanan Afyonkarahisar- Antalya karayolu, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı. Karayolunun kar yağışı ile birlikte tırların kayması neticesi kapandığı öğrenilirken, yolda yaklaşık 5 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da yağış ile birlikte yaşanan kazalar sonrası ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir şeridi yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası ulaşıma açılabildi. Kapanan yolda kazaların yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kardan dolayı çok sayıda tırın Damlalı boğazı girişinde kayarak yoldan çıktığı öğrenildi. Yolda kalan tırlar başta olmak üzere diğer araçların sürücüleri ise üşümemek için çevrede bulunan akaryakıt istasyonlarına sığındı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekiplerinin iş makineleri ile yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Yolda kalan sürücülerin bazıları ise duruma tepki gösterdi. Karayolunda ulaşım jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanıyor. - AFYONKARAHİSAR