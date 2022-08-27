Afyonkarahisar-Antalya karayolu devrilen tır yüzünden 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar-Antalya karayolu devrilen tır yüzünden 2 saat ulaşıma kapandı

27.08.2022 10:44
Afyonkarahisar-Antalya karayolu devrilen tır yüzünden 2 saat ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu kontrolden çıkan boya yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu kontrolden çıkan boya yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 06 BMA 85 plakalı boya yüklü tır Sandıklı ilçesine bağlı Alamescit Köyü Kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın dorsesindeki boya tenekeleri yola savruldu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kapanan karayolunu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar-Antalya karayolu devrilen tır yüzünden 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar-Antalya karayolu devrilen tır yüzünden 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika
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