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Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

09.02.2022 23:38
Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Olumsuz hava şartları sebebi ile Sandıklı ilçe merkezinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunu kullanacak tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Olumsuz hava şartları sebebi ile Sandıklı ilçe merkezinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunu kullanacak tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentte dün gece geç saatlerde başlayan ve gündüz etkisini arttıran kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeni ile Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı ve Başağaç rampasında maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Öğle saatlerinde ise kar ve buzlanma nedeni Afyonkarahisar- Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapanırken diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Yol güzergahlarında önlem alan polis ekipleri Sandıklı Otogar kavşağında tır, kamyon ve otobüs gibi araçların geçişini durdurdu. Kar ve buzlanmaya karşı Karayolları ekiplerinin gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından yolun tekrar ağır tonajlı araçlara açılması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

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Karahisar, Başağaç, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika
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